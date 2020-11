Vor Anpfiff gab`s eine Gedenkminute für den beigesetzten Diego Armando Maradona. Dessen späterer Leib- und Magenclub Boca Juniors Buenos Aires hatte 1978 im Wildparkstadion, da noch ohne ihren späteren „Goldjungen“, gegen Borussia Mönchengladbach den Weltpokal geholt. Hinterher gab`s am Samstag an geschichtsträchtiger Stelle ein „Time to say goodbye“ aus den Lautsprecherboxen. Die Stadionregie spielte das getragene Stück für Huseyin Cayoglu, den Zeugwart des Karlsruher SC, der bei den Badenern schon die Stollen schraubte, als Maradonas künftige Teamkollegen hier reüssierten.

Weiterlesen? Registrieren! Zugriff auf alle Inhalte von BNN+

Kostenlos bis Jahresende, kein automatisches Abo

Weniger Werbung Ihre E-Mail-Adresse Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung sowie der damit verbundenen Datenerhebung und -verwendung zu. Registrieren Die BNN ist berechtigt, Ihre E-Mail-Adresse zur Information über eigene und ähnliche Produkte (wie BNN+, ePaper oder Zeitung) zu nutzen. Sie können der Verwendung jederzeit hier widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.