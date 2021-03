3:0-Erfolg im Wildpark

KSC gewinnt Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern

Spielpraxis sammeln und sich zeigen – so lautete der Auftrag an die KSC-Spieler aus der zweiten Reihe, die am Mittwoch im Test gegen Kaiserslautern ran durften. Ein Offensivakteur trat beim 3:0-Erfolg gleich doppelt als Torschütze in Erscheinung.