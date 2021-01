In der Offensive machte der KSC zuletzt richtig Alarm, zeigte sich defensiv jedoch anfällig. Um am Sonntag gegen den Kieler Angriffswirbel zu bestehen, setzt KSC-Trainer Eichner auf die richtige Balance.

Das lange Arbeits-Wochenende begann für die Profis des Karlsruher SC ungewohnt früh. Bereits um 9 Uhr bat Cheftrainer Christian Eichner seine Spieler am Freitag auf dem Kunstrasen im Wildpark zur letzten Einheit in der Heimat, ehe der KSC-Tross anschließend die Fahrt in den hohen Norden antrat.

Bevor sie ihren Platz im Bus einnahmen, der noch am Vormittag mit dem Zielpunkt Kiel vom Wildpark-Gelände rollte, stellten sich Eichner und Vizekapitän Marvin Wanitzek in der virtuellen Presserunde den Fragen der Journalisten.

Sie taten das erstmals aus einem Provisorium, das nach dem Auszug aus der alten Haupttribüne vorerst als Presseraum dienen wird. Keinesfalls nur vorübergehend, sondern möglichst dauerhaft will sich der KSC im gesicherten Mittelfeld der Tabelle einrichten. Wie dies gelingen soll, umriss Eichner am Freitag auf dem Podium.