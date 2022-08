Ende der vergangenen Woche hatte Christian Eichner noch freudig verkündet, dass eines der größten KSC-Talente übers Wochenende bei einem U19-Turnier Spielpraxis sammeln werde.

Der Trainer des Karlsruher SC konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, dass sich das Kräftemessen der Nachwuchskicker im Schweizer Ort Aesch bei Basel für Efe-Kaan Sihlaroglu zu einem Alptraum entwickeln würde.

Wie der Fußball-Zweitligist nun bekannt gab, hat sich der 17-Jährige bei dem Turnier einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird monatelang ausfallen.

KSC-Mannschaftsarzt Marcus Schweizer, demzufolge Sihlaroglus OP in den kommenden Tagen terminiert wird, rechnet mit einer Zwangspause von mindestens einem halben Jahr.

Als jüngster Zweitliga-Spieler der Geschichte bekannt geworden

Sihlaroglus Namen war Ende November weit über die Grenzen Karlsruhes hinaus bekannt geworden, als er bei der Partie gegen Hannover (4:0) eingewechselt worden war und so als damals 16-Jähriger zum bis dahin jüngsten Zweitliga-Spieler aller Zeiten wurde.

Bereits einige Wochen zuvor hatte der KSC sein Top-Talent langfristig an sich gebunden. Sihlaroglus Vertrag im Wildpark läuft bis zum Sommer 2026. Nun muss er den ersten großen Rückschlag in seiner noch jungen Karriere verkraften.

In den vergangenen Wochen hatte das Verletzungspech im Wildpark mehrfach zugeschlagen. Unter anderem fehlen dem KSC zurzeit die Innenverteidiger Christoph Kobald, Daniel O’Shaughnessy, Florian Ballas und Felix Irorere.

Batmaz könnte am Ende der Woche auf den Platz zurückkehren

Entwarnung gibt es derweil bei Malik Batmaz. Schweizer diagnostizierte bei dem KSC-Angreifer lediglich eine Zerrung in den Adduktoren.

Bereits Ende der Woche könnte Batmaz, der am Samstagvormittag im Boden hängen geblieben war und daraufhin das Spielersatztraining abbrechen musste, wieder auf den Platz zurückkehren.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart und einem klaren 8:0-Erfolg in der ersten Pokalrunde in Neustrelitz ist der KSC am Freitag (18.30 Uhr/Sky) am dritten Zweitliga-Spieltag beim Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth zu Gast.