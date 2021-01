Fazit nach 17 Spielen

Tabellensiebter zur Halbzeit: Für Hofmann war mit dem KSC noch mehr drin

Der Karlsruher SC hat die erste Saisonhälfte auf dem siebten Tabellenplatz beendet. Durch das 5:2 in Nürnberg zog Hannover 96 noch an den Blau-Weißen vorbei, die am Mittwoch die Niedersachsen zum Rückrundenauftakt erwarten.