Maik Franz geht beim KSC wieder ein und aus. Er ist Berater des Beirats. Vorhin saß der 39-Jährige in der Geschäftsstelle noch mit den Entscheidern beisammen, jetzt, nach einem Interview über 90 Minuten plus Verlängerung, geht es für ihn zurück nach Hause. Der gebürtige Merseburger hat in seinem Dienstwagen eine gute Strecke vor sich – zurück nach Berlin. Dort hat auch Alpha Sports seinen Sitz, das Unternehmen, für das der 192-malige Bundesligaspieler inzwischen arbeitet.

Franz betreut Sportler und Privatpersonen, die nach Arbeitsunfällen Ansprüche gegenüber der Berufsgenossenschaft oder dem Versicherer durchsetzen wollen. Gewissermaßen hat das einstige Bundesliga-Raubein also das Lager gewechselt.

Ich, in Karlsruhe, in der Jahrhundertelf, das ist einfach traumhaft. Die Urkunde hängt bei mir in Berlin gerahmt an der Wand. Maik Franz über die BNN-Wahl zur KSC-Jahrhundertelf