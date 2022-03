Spiel am Freitagabend

KSC in Aue: Eichner fordert mehr Torgefahr und erwartet keinen All-in-Start des Gegners

Tim Breithaupt weiß, wie schwer es ist „im Schacht“ zu bestehen. Auf den Mittelfeldspieler des KSC warten am Freitag in Aue rassige Duelle mit einem Ex-Karlsruher. Trainer Eichner nimmt derweil die Offensivabteilung in die Pflicht.