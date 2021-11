Torhüter Gersbeck fehlt bei Freitagseinheit

KSC in Ingolstadt: Trainer Eichner setzt auf seine drei „Tops“ im Mittelfeld

Bis Weihnachten will der KSC sein Punktekonto noch ordentlich aufstocken. Trainer Eichner setzt dabei auf die Qualitäten eines Mittelfeld-Trios, das auch am Sonntag in Ingolstadt vorangehen soll.