KSC kämpft vor dem Spiel in Paderborn auch gegen gestiegene Erwartungshaltung

Das Timing hätte besser sein können. Der kräftige Hagelschauer erwischte die Profis des Karlsruher SC am Mittwochnachmittag mitten in ihrem Aufwärmprogramm. Ausbremsen ließen sich Kapitän Jérôme Gondorf und seine Kollegen von der Wetterkapriole nicht.

Später beim Elf-gegen-Elf war der Himmel wieder blau. Und für fußballerische Lichtblicke sorgten Aktionen wie die von Marvin Wanitzek, der einen Schuss aus 20 Metern in den Winkel hämmerte.

Während Sebastian Jung nach auskuriertem Faserriss in den Adduktoren zumindest in Teilen wieder mit der Mannschaft trainierte, fehlte Robin Bormuth am Mittwoch wegen eines privaten Termins. Am Donnerstag erwartet Trainer Christian Eichner den Innenverteidiger zurück auf dem Platz und anschließend bei der Abfahrt nach Paderborn auch im Mannschaftsbus.