Nach Gehirnerschütterung

KSC kann für Hannover-Spiel mit Torhüter Marius Gersbeck planen

In Düsseldorf musste Marius Gersbeck kurzfristig passen, für das Heimspiel gegen Hannover deutet sich nun die Rückkehr des KSC-Torhüters an. Für Gersbeck und seine Vorderleute geht es am Samstag auch darum, die Zahl der Gegentore einzudämmen.