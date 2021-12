Erinnerungen an starke Auswärts-Serie

KSC kann Geister-Kulisse in Dresden positive Seiten abgewinnen

Am Sonntag in Dresden muss der KSC erstmals seit Ende Mai wieder vor leeren Rängen antreten. Torjäger Philipp Hofmann kann diesem Umstand Positives abgewinnen. Trainer Christian Eichner will indes die Erfahrungen aus der Vergangenheit nutzen.