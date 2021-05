Führung, Rückstand, Ausgleich – der KSC erlebte in Düsseldorf eine Achterbahnfahrt. Am Ende ging er aber leer aus – auch weil Fortuna-Coach Uwe Rösler bei seinen Wechseln ein goldenes Händchen hatte.

Bevor sie bedröppelt in Richtung Katakomben schlichen, blickten die Spieler des Karlsruher SC noch kurz hinauf über die vielen bunten Sitzschalen hinweg zur Videoleinwand. Die zeigte noch einmal den Freudentanz, den der Düsseldorfer Trainer Uwe Rösler wenige Minuten zuvor an der Seitenlinie aufgeführt hatte.

Und auch jene Szene, die dafür gesorgt hatte, dass die Badener ohne Ertrag die Heimreise antreten mussten: den Lattenknaller von Emmanuel Iyoha und den Abstauber von Shinta Appelkamp in der fünften Minute der Nachspielzeit. Und so hieß es am Ende einer turbulenten Begegnung 3:2 (1:1) für die Fortuna aus Düsseldorf, die sich damit noch Hoffnungen auf Relegationsrang drei machen.

Aktuell ist Röslers Team, für die nach frühem Rückstand Dawid Kownacki (35.) per Foulelfmeter und Brandon Borrello getroffen hatten, punktgleich mit dem Dritten Hamburger SV. Der KSC, der von einem Eigentor von Kevin Danso (9.) profitierte und ein Strafstoß-Tor von Marvin Wanitzek (80.) bejubeln durfte, bleibt derweil Achter der Tabelle.