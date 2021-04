Saison in Pandemie-Zeiten

So an die 3.700 PCR-Tests wurden seit Mai 2020 alleine beim Karlsruher SC vorgenommen. Bis zur vergangenen Woche gingen dessen Fußballprofis ihrer Arbeit in der Zweiten Bundesliga ohne Covid-Störung nach.

Ausnahme war ein für den Club folgenloser Fall kurz nach Weihnachten, als der Stürmer Babacar Guèye sich im Senegal infizierte. Man sprach intern in Summe von Glück, gepaart mit Disziplin.

Wie trügerisch die Corona-Ruhe in der gefühlten Fußball-Blase ist, zeigten die zurückliegenden Tage beim KSC. Die zeitliche Dichte ist dabei bemerkenswert, ja beinahe kurios. Philip Heise und Alexander Groiß infizierten sich während einer viertägigen Trainingspause.