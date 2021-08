KSC leiht für seine U19 US-Offensivtalent von Sporting Kansas City aus

Der Karlsruher SC verstärkt seine U19 in der Offensive. Der 18 Jahre junge Linksaußen Tyler Freeman kommt von Sporting Kansas City auf Leihbasis in den Wildpark

Wie der Club aus der Major League Soccer (MLS) bekanntgab, wird der US-Amerikaner Freeman für ein Jahr verliehen, wobei Kansas City die Option besitzt, den Spieler wieder zurückzuholen.

Der US-Club ging allerdings offenbar davon aus, dass Freeman bei den Profis des KSC zum Einsatz kommen soll, was KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer auf BNN-Nachfrage dementierte.

Bislang nur in der zweiten Mannschaft eingesetzt

Freeman, der in der U14-, U16- und U17-Auswahl der USA spielte, wurde bislang nur in der zweiten Mannschaft von Kansas City in der USL Championship eingesetzt. Der Linksaußen war nach Angaben seines Clubs der zweitjüngste Spieler der Geschichte, der einen Vertrag in der MLS unterschrieben hat. Im Oktober 2018 unterzeichnete Freeman als 15-Jähriger einen entsprechenden Kontrakt.