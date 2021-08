Den Pokal-Auftakt in Lotte verfolgte Philip Heise nur am Fernsehen – dazu noch mit Hindernissen. Am Mittwoch stand der Linksverteidiger des KSC wieder auf den Platz. Ist er für Samstag schon wieder eine Option?

Philip Heise saß am Spielfeldrand in der Eistonne und hielt mit Kollege Sebastian Jung einen Plausch. Soeben hatte der 30-Jährige die Mittwochseinheit beendet, seine erste seit vergangenen Freitag.

Das Training am Wochenende hatte Heise ausgelassen und den erfolgreichen Pokal-Auftakt des Karlsruher SC am Montagabend bei den Sportfreunden Lotte (4:1) nur von zu Hause via TV verfolgt. „Leider habe ich nicht so viel sehen können, bei mir lief nur Konferenz“, sagt Heise und schmunzelt.

Inzwischen hat er seine Magen-Darm-Erkrankung aber auskuriert. „Ich habe es in der Nacht von Freitag auf Samstag bekommen und am Sonntag habe ich mich noch nicht so gefühlt, dass ich hätte mitfahren können“, erklärt Heise.