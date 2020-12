Spieltag zehn in der Zweiten Liga

KSC gegen Osnabrück im Liveticker: Reicht es zum vierten Sieg in Folge?

Am zehnten Spieltag tritt die Mannschaft des Karlsruher SC beim VfL Osnabrück an. Gegen den Tabellenfünften hofft das Team von Christian Eichner auf den vierten Sieg in Folge. Das Spiel im Live-Ticker.