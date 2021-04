Nachholspiel gegen Aue: Für den KSC geht es Schlag auf Schlag weiter

Kaum Zeit die Ereignisse beim 2:2-Unentschieden gegen Würzburg zu verarbeiten bleibt dieser Tage dem Karlsruher SC. Die Zweitliga-Fußballer müssen den Blick ganz schnell nach vorne richten.

Denn bereits am Montagabend um 18 Uhr steht das nächste Punktspiel auf dem Programm, wenn im heimischen Wildparkstadion die Partie des 29. Spieltags gegen Erzgebirge Aue nachgeholt wird.

KSC freut sich, schnell wieder auf den Platz zu kommen

„Es ist gut für den Kopf, dass wir morgen schon wieder aktiv sein dürfen, nach der letzten Szene am Freitag“, blickte Cheftrainer Christian Eichner am Sonntag auf der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz nochmals auf den unglücklichen Ausgleich in letzter Sekunde zurück.

Doch das sei nun abgehakt und der Blick richtet sich wieder nach vorne und auf Aue. Auf den Gegner angesprochen erklärte Eichner: „Ich hoffe, dass wir aus dem Hinspiel gelernt haben.“ Kurz vor Weihnachten 2020 musste sich der KSC im Erzgebirge 1:4 geschlagen geben.

Erzgebirge Aue kann befreit aufspielen

Der Kontrahent aus Sachsen hat zuletzt mit einem 2:0 (0:0) bei Eintracht Braunschweig und nun 40 Punkten auf dem Konto den Klassenerhalt auch rechnerisch klar gemacht. Entsprechend sorgenfrei kann die Mannschaft um Trainer Dirk Schuster im Wildpark antreten.

Für den KSC gilt es dabei besonders auf die beiden Stürmer Pascal Testroet (12 Tore) und Florian Krüger (11 Treffer) zu achten. Im vergangenen Spiel bewies auch der ehemalige Karlsruher Dimitrij Nazarov, dass er seinen Torriecher noch nicht verloren hat.

KSC muss Ausfälle verkraften

Personell muss der KSC am Montagabend weiterhin den ein oder anderen Ausfall verkraften. So stehen Eichner wohl weiterhin Lukas Fröde und Robin Bormuth nicht zur Verfügung, die Kontakt mit einem positiv auf Corona getesteten Betreuer hatten. „Wir müssen einfach schauen, wie sich das alles entwickelt. Zur Stunde kann ich da noch nichts sagen“, so Eichner. Marc Lorenz verletzte sich gegen die Würzburger Kickers am Sprunggelenk, konnte am Sonntag nur locker Radfahren.

Dazu müsse man abwarten, wie der ein oder andere Spieler die Belastungen der letzten Tage muskulär verkraftet hat. Unter anderem zählte Eichner hier Babacar Gueye auf, der nach überstandener Verletzungspause in dieser Woche wieder zum Kader stoßen könnte. „Das ist aber ganz normal, wir haben jetzt den zweiten Tag nach einem Spiel. Da ist das ein oder andere ‘Wehwehchen`normal.

Immerhin bleibt die Belastung bei den auf Tabellenplatz acht liegenden Karlsruhern (43 Punkte) hoch, schon am Donnerstag wartet die Auswärtsaufgabe gegen den Hamburger SV.