Punktgewinn trotz Unterzahl

KSC mit Köpfchen zum Remis gegen Nürnberg

Es war ein erarbeiteter Punkt für den Karlsruher SC am Freitagabend beim 1. FC Nürnberg. Der eingewechselte Marvin Wanitzek traf per Kopf für die Badener, die sogar eine Viertelstunde in Unterzahl unbeschadet überstanden.