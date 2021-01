Nach 2:1 in Bochum

KSC möchte Eichners früheren Mitspieler Wimmer – Lob für Rabold

Der Karlsruher SC wurde in Bochum an einem wunden Punkt seines Kaders getroffen Zwar führte sich der 19 Jahre alte Jannis Rabold sehr ordentlich ein, nachdem Philip Heise mit Verdacht auf Muskelfaserriss raus musste. Doch für die linke Abwehrseite will der KSC in den nächsten Stunden noch etwas tun. Ist der Kandidat ein ehemaliger Mitspieler von Christian Eichner?