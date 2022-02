KSC muss gegen Werder Bremen „alles in die Waagschale werfen“

Zum Auftakt in eine Englische Woche muss der Karlsruher SC am Samstag (13.30 Uhr) beim formstarken SV Werder Bremen antreten. Für die Badener wird es das erste Pflichtspiel nach der unfreiwilligen Corona-Zwangspause.

Das letzte Ligaspiel absolvierte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner am 15. Januar beim SV Darmstadt 98. Mit einem 2:2-Unentschieden beim derzeitigen Tabellenführer zeigte der KSC aber Kampfgeist. Dies soll nun im Weserstadion wiederholt werden. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen der Corona-Ausbruch in der Mannschaft nun auf die sportlichen Leistungen hat.

KSC sieht sich nach Corona-Pause gut vorbereitet

Und ausgerechnet jetzt geht es zur „Mannschaft der Stunde“: Werder gewann unter Trainer Ole Werner alle fünf Partien seit Amtsantritt und erzielte dabei 18 Tore. Dennoch ist Eichner zuversichtlich, dass seine „Jungs eine gute Vorbereitung hatten“. Man werde entsprechend wieder „alles mitbringen, um in die Nähe der drei Punkte zu kommen.“

Gegen die spielstarken Hausherren weiß Eichner, dass seine Mannschaft erneut das abrufen muss, was sie auszeichnet: „Wir müssen immer über den Kampf kommen.“ Er verspricht, dass man gegen den Aufstiegskandidaten „alles in die Waagschale werfen“ werde „und dann schauen wir am Ende, was dabei rauskommt und ob das alles Auswirkungen hatte oder nicht.“

Mirkovic hat mit Corona-Nachwirkungen zu kämpfen

Allerdings muss der KSC vor der Partie bei Werder Bremen weiter einige Ausfälle hinnehmen. Nachwuchstalent Lazar Mirkovic hat mit Nachwirkungen der Corona-Infektion zu kämpfen. Bei ihm wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Dazu fehlen die Langzeitverletzten Robin Bormuth (Sprunggelenk), Leon Jensen (Knie), Sebastian Jung und Paul Löhr (beide Kreuzbandriss). Bei Leihspieler Benjamin Goller wurde ein Einsatz gegen seinen Stammverein vertraglich ausgeschlossen.

Bei Lucas Cueto müsse man laut Eichner noch etwas abwarten. Der Mittelfeldmann hatte im Pokalspiel bei 1860 München einen Schlag abbekommen. Dafür kann der KSC wieder auf Kyoung-Rok Choi und Malik Batmaz zurückgreifen. „Das ist sehr, sehr wichtig für uns“, so Eichner.

10.000 Zuschauer im Weserstadion

Beide Mannschaften können sich am Samstag auf eine große Zuschauerkulisse freuen. Im Bremer Weserstadion sind 10.000 Zuschauer zugelassen. Allerdings muss der KSC auf Unterstützung von den Rängen verzichten. Die Tickets wurden nur für den Heimbereich verkauft.