Der KSC reist ohne seinen Kapitän nach Rostock. Dafür aber mit der vagen Hoffnung, noch einmal in den Kampf um Platz drei eingreifen zu können.

Der Karlsruher SC hat den Relegationsrang in der Zweiten Fußball-Bundesliga noch nicht ganz abgeschrieben. „Je nachdem wie die Ergebnisse morgen Abend sind, werden wir am Samstag versuchen, die Restmöglichkeit zu nutzen, um es im Kampf um Platz drei noch einmal spannend zu machen“, sagte Cheftrainer Christian Eichner bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Der KSC (49 Punkte) geht als Fünfter in den 32. Spieltag, an dem er am Samstag (13 Uhr/Sky) beim abstiegsbedrohten FC Hansa Rostock antreten wird. Der Rückstand auf den Dritten Fortuna Düsseldorf beträgt drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte.

Die Düsseldorfer (56) sind am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg gefordert, zeitgleich empfängt der viertplatzierte Hamburger SV (52) den Spitzenreiter FC St. Pauli (63) zum Stadtderby.

Bleibt Thiede trotz Jung-Rückkehr in der Startelf?

„Logischerweise haben wir zur Stunde nichts mehr in der eigenen Hand“, ergänzte Eichner noch. Nur bei einem eigenen Sieg und einer Niederlage oder einem Remis der Fortuna bleibt den Karlsruhern die theoretische Chance auf Rang drei erhalten.

Fehlen wird in Rostock der erkrankte Jérôme Gondorf. Der Kapitän, dem im Endspurt noch eine Gelbsperre droht, hat somit vor seinem Karriereende im Sommer nur die Möglichkeit, im Heimspiel gegen Hannover 96 (12. Mai) und in der Auswärtspartie in Elversberg (19. Mai) aufzulaufen.

Dafür kehrt der wieder genesene Sebastian Jung in den Kader zurück. Der 33 Jahre alte Rechtsverteidiger, der mindestens noch eine Saison im KSC-Dress dranhängen wird, war in den Spielen gegen Hertha BSC (3:2) und in Nürnberg (1:0) jeweils von Marco Thiede vertreten worden.

„Er hat für mich in Nürnberg ein richtig gutes Spiel gemacht. Aus meiner Sicht ergeben sich gute Chancen, dass er am Samstag in Rostock beginnen wird“, sagte Eichner über Thiede, für den es beim KSC nach dieser Saison nicht mehr weitergehen wird.

KSC-Trainer Eichner will bestmögliche Mannschaft aufbieten

Eichner kündigte an, in Rostock die bestmögliche Mannschaft aufzubieten, und verwies auf die Verantwortung, die man als Zünglein an der Waage im Abstiegskampf habe. Dass der junge Max Weiß (19) anstelle von Patrick Drewes im Tor stehen wird, ist somit unwahrscheinlich.

Zur Frage, wie es um seine eigene Zukunft stehe, konnte der KSC-Coach indes auf Nachfrage nichts Neues beitragen. Noch ist offen, ob – und falls ja, wann – Eichners bis Sommer 2025 laufender Vertrag bei den Karlsruhern verlängert wird.