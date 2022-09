KSC muss sonntags nach Hannover und dienstagabends auf den Betze

Auf dem Betze erwartet den KSC ein heißer Tanz. Nun steht fest, dass die Badener an einem Dienstagabend in Kaiserslautern gefordert sind. Ansonsten hat die DFL für den KSC Samstags- und Sonntagstermine vorgesehen.

Der Betze ruft an einem Dienstagabend: Im Spielplan der Zweiten Fußball-Bundesliga, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bis zur WM-Pause fixiert hat, ist das Duell des Karlsruher SC beim 1. FC Kaiserslautern am 8. November vorgesehen. Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist dann um 18.30 Uhr.

Ansonsten ist der KSC an den Spieltagen 12 bis 17 ausschließlich samstags oder sonntags gefordert. So empfängt er Darmstadt 98 (15. Oktober), Holstein Kiel (5. November) und den FC St. Pauli (12. November) jeweils an einem Samstag (13 Uhr).

Nach der Partie gegen die Hamburger beginnt dann die WM-Pause, die mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am letzten Januar-Wochenende endet. Diese Partie ist noch nicht terminiert.

Heimspiel des KSC gegen Düsseldorf an einem Sonntag

Das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ist für Sonntag, 23. Oktober, angesetzt. Anpfiff ist dann um 13.30 Uhr. Vier Tage zuvor bestreiten die Karlsruher ihre Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal beim Ligakonkurrenten SV Sandhausen.

Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner, die an diesem Samstag (13 Uhr) zu Hause auf den 1. FC Heidenheim trifft, muss darüber hinaus am 30. Oktober, einem Sonntagnachmittag, um 13.30 Uhr bei Hannover 96 antreten.

KSC-Termine