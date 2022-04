Torjäger fehlt gegen Hannover

KSC nach 2:2 gegen Ingolstadt: Nimmersattem Hofmann kommt Sperre vor Heim-Abschied nicht ungelegen

Dass er seine Gelb-Sperre in Hannover absitzen muss, kommt Philipp Hofmann nicht unrecht. Für den großen Heim-Abschied gegen Dresden ist er so spielberechtigt. Seinen Tore-Rekord hat Hofmann zwar schon geknackt, doch ein Ziel nimmt er mit in den Endspurt.