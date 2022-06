Vor den Augen seines neu verpflichteten Stürmers Mikkel Kaufmann hat der Karlsruher SC sein drittes Testspiel der laufenden Saisonvorbereitung mit einem Unentschieden beendet. Gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden, der vom früheren KSC-Coach Markus Kauczinski betreut wird, sorgte beim 2:2 (1:1) Lucas Cueto für die beiden KSC-Tore.

„In Summe war es für mich vom Körperlichen und von den Zweikämpfen her ein richtig guter Test. Der eine oder andere wurde da willkommen geheißen in Liga zwei und drei“, meinte der Karlsruher Cheftrainer Christian Eichner nach der Partie, die im Grenke-Stadion rund 350 Zuschauer verfolgten.

In den beiden Testspielen zuvor hatten die Karlsruher den südbadischen Verbandsligisten SV Bühlertal (5:0) und eine Amateurauswahl in Niederbühl (9:1) jeweils klar besiegt. Kurz vor dem Anpfiff hatte der KSC den Wechsel von Kaufmann in den Wildpark vermeldet. Der 21-Jährige, der in der Vorsaison für den Hamburger SV spielte, kommt auf Leihbasis vom FC Kopenhagen und verschaffte sich am Mittwoch bereits einen Eindruck von den Gegebenheiten im Wildpark.

KSC startet mit vier Neuzugängen

Der KSC, bei dem die Neuzugänge Marcel Franke, Paul Nebel und Kelvin Arase sowie Torhüter Kai Eisele in der Anfangsformation standen, erwischte den besseren Start und führte bereits nach fünf Minuten mit 1:0.

Cueto hatte sich im gegnerischen Strafraum den Ball geschnappt und den Wehener Keeper Florian Stritzel, zwischen 2014 und 2017 beim KSC unter Vertrag, aus spitzem Winkel bezwungen.

In der Folge gestaltete der Drittligist die Partie offener und profitierte auch von Fehlern seines Kontrahenten. Nach knapp neun Minuten tauchte Gustaf Nilsson frei vor Eisele auf, schaffte es allerdings nicht, den Neuen im KSC-Tor zu überwinden.

Dies gelang nach 20 Minuten dann Johannes Wurtz, der nach einer Hereingabe von außen einen Fehler von Marco Thiede nutzte. In der 33. Minute war es erneut Wurtz, der ins KSC-Tor traf. Der Angreifer hatte zuvor allerdings im Abseits gestanden.

Neuer Innenverteidiger Ballas feiert Debüt im KSC-Trikot

Zur Pause wechselte Trainer Christian Eichner sechsmal, unter anderem hütete nun Max Weiß anstelle von Eisele das KSC-Tor. Später feierte dann auch noch Innenverteidiger Florian Ballas, der erst am Vortag verpflichtet worden war, sein Debüt.

Akzente setzte aber einer, der bereits im Vorjahr das KSC-Trikot getragen hatte. Nach einer abgewehrten Ecke von Marvin Wanitzek kam Cueto an den Ball und setzte die Kugel mit einem herrlichen Volleyschuss unhaltbar ins linke Toreck (51.).

Auch diesmal hatten die Gäste, die die Begegnung weiterhin offen hielten, eine Antwort parat. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff über rechts drückte Benedict Hollerbach den Ball zum 2:2 über die Linie (63.).

In der Schlussphase traf Philip Heise mit einem stramm getretenen Freistoß noch die Latte (78.). Näher kam dem Siegtreffer keine der beiden Mannschaften mehr. Am kommenden Samstag (14 Uhr) trifft der KSC dann in Heimstetten auf dem Weg ins Trainingslager auf 1860 München.