Heeger anstelle von Kuster im Tor?

KSC probt den Ernstfall ohne Hofmann und hat Hannovers Franke an der Angel

Der KSC muss ab der kommenden Saison ohne Torjäger Philipp Hofmann auskommen. Am Freitag in Hannover können die Badener in dieser Hinsicht schon einmal den Ernstfall proben. Einen 96-Spieler haben die Karlsruher indes für eine andere Position in den Blick genommen.