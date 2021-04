KSC-Kapitän Gondorf: Das war „menschliches Versagen“

Die Mannschaft des Karlsruher SC hat sich vom davor elf Spiele sieglosen VfL Osnabrück in jeder Hinsicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Kein Mumm, keine Ideen, wenig Esprit: Die Körpersprache im Team des Tabellenfünften passte nicht zum Anspruch eins Kollektivs, das in der Zweiten Fußball-Bundesliga weiter jedes Spiel gewinnen möchte.

Die turbulente Woche mit den drei gestrichenen Trainingseinheiten und dem dadurch kaum möglichen Spannungsaufbau wollte danach keiner offen als „Alibi“ anführen. „Dafür bin ich nicht der Typ“, sagte KSC-Kapitän Jérome Gondorf stellvertretend nach der 0:1(0:0)-Niederlage.

„Dafür müssen wir Profis genug sein, um so etwas gar nicht erst an den Kopf zu lassen. Deswegen lasse ich das nicht als Ausrede gelten. Nicht für mich und auch nicht für die Mannschaft. Wir haben auf dem Platz nicht stattgefunden. Darüber können wir uns heute Nachmittag, am Abend und morgen intensive Gedanken machen.“