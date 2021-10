Duell mit Paderborn am Sonntag

Nach Pokal-Sensation: KSC muss sich wieder auf den Liga-Alltag konzentrieren

Aus dem Pokalrausch in den Alltag: Diesen Transfer muss die Mannschaft des Karlsruher SC am Sonntag im Wildpark gegen den SC Paderborn schaffen. Derweil käme KSC-Trainer Christian Eichner ein Gegner für das am Sonntag ausgeloste Achtelfinale besonders gelegen.