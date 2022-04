Vor Duell mit dem KSC am Sonntag

Dank altem Bekannten aus KSC-Zeiten: Muslija hat in Paderborn seine Leichtigkeit wiedergefunden

Mutig, frech, unbekümmert - Florent Muslija hat in Paderborn verlorengegangene Tugenden wiederentdeckt. Das könnte am Sonntag nun sein Jugendverein KSC zu spüren bekommen. Von dort kommt auch der Mann, der den 23-Jährigen zurück in die Spur gebracht hat.