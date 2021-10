Schlimme erste Halbzeit

Nach irrem 2:4 des KSC ist Eichner eine Erkenntnis besonders wichtig

Der Karlsruher SC hat am Sonntagnachmittag im Wildparkstadion zwei Gesichter gezeigt. 0:4 hieß es zur Pause, 2:4 am Ende. Über das denkwürdige Fußball-Spektakel wird in den nächsten Tagen noch viel zu sprechen sein. Stimmen und Stimmungen danach.