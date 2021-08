Im Pokal gegen Lotte ist der KSC am Montag klarer Favorit. In der Vergangenheit sind die Blau-Weißen mit dieser Rolle nicht immer klar gekommen. Auch Routinier Daniel Gordon weiß ein Lied davon zu singen.

Vor Spiel bei Sportfreunden Lotte am Montag

Um das Siegerteam des Tages auszuschießen, mussten die Profis des Karlsruher SC am Freitagmittag ganz genau zielen. Von der Mittellinie aus galt es, den Ball in ein auf Höhe des Sechzehners platziertes Mini-Tor zu treffen. Die Mehrzahl der Schützen scheiterte, ehe Youngster Lazar Mirkovic die Kugel versenkte und in einer Jubeltraube seiner grölenden Teamkollegen verschwand.

Am kommenden Montag (18.30 Uhr) bei den Sportfreunden aus Lotte wird der KSC bestrebt sein, ein solches Shootout tunlichst zu vermeiden. In der regulären Spielzeit und nicht erst nach Verlängerung oder im Elfmeterschießen soll das Ticket für die zweite Runde im DFB-Pokal gebucht werden.

Die Konstellation, als Goliath gegen einen David anzutreten, hat für die Karlsruher absoluten Seltenheitswert. In der Liga der Schwergewichte zählt man selbst zu den vermeintlich Kleinen und im Pokal hatte man es in den vergangenen Jahren meist mit Bundesligisten oder Gegnern auf Augenhöhe zu tun gehabt, so auch im Vorjahr beim Duell mit dem Erstligisten Union Berlin (0:1 n.V.).