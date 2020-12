KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze begrüßte die Kompromisslinien im neuen Verteilungsschlüssels der DFL. Doch in der Solidaritätsfrage übt er deutliche Kritik an der Haltung der deutschen Top-Clubs.

Als „Kompromiss aus beiden Welten“ bezeichnete KSC-Geschäftsführer Michael Becker das Ergebnis, das den Vereinen zu Wochenbeginn von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert vorgestellt wurde.

Und Holger Siegmund-Schultze, der Präsident des Karlsruher SC, sagte den Badischen Neuesten Nachrichten am Montag: „Das, was die DFL in ihrem Präsidium beschlossen hat, passt in überwiegenden Teilen in die Veränderungsstrategie des KSC. Der Topf für die Jugend wird größer und Markenbildung wird stärker honoriert werden.