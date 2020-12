Robin Bormuth hat seine ganze Karriere als Fußballprofi bei Fortuna Düsseldorf zugebracht. Bis der Südhesse im Sommer zum Karlsruher SC wechselte. Am Sonntag hofft der 25-Jährige zum Duell der Badener mit seinem Ex-Club in die Startelf zurückzukehren.

Robin Bormuth hat auch am Donnerstag alles versucht, um seinen Trainer Christian Eichner von einem Wechsel in der Innenverteidigung zu überzeugen. Am Sonntag (13.30) kommt die Mannschaft in den Wildpark, aus der er vor wenigen Monaten zum KSC gekommen war.

Im Gespräch mit BNN-Sportchef René Dankert erklärt der 25-Jährige, wieso es für ihn bei Fortuna Düsseldorf nicht weitergegangen war und wo er seinen internen Stammplatz-Rivalen kennenlernte.