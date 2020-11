Claudio Pizarro? „Wir haben in Bremen alle zu ihm aufgeschaut. Er hat sich gefreut, als wir uns zuletzt ab und an wieder mal trafen.“ Lukas Fröde, 25 Jahre alter Mittelfeldspieler des Karlsruher SC, denkt gerne an seine Zeit bei Werder Bremen zurück.

BNN-Sportchef René Dankert traf den gebürtigen Fuldaer vor dem Auswärtsspiel der Badener bei Eintracht Braunschweig zum Interview, in dem er erklärt, wie ihn die Jahre seit seinem Weggang von der Weser prägten und warum er beim KSC eine sehr vertraute Phase seiner Karriere erlebt.