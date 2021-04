KSC-Profi gegen Würzburg mit einem Startelfdebüt?

Mit zwei Trainingseinheiten stieg der Karlsruher SC in die kurze Vorbereitung ein. Vier Ligaspiele in elf Tagen erwarten die Spieler. Cheftrainer Christian Eichner wird die Kräfte seines Personals genau im Auge haben.

Längere Besprechungen sollen die Vereine zum Schutz vor Corona-Infektionen nach Möglichkeit ins Freie verlegen. So sieht es das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) vor. Beim Karlsruher SC, dessen Regeltreue die DFL auf der Reststrecke bis 23. Mai besonders beachten dürfte, setzte man dies zum Start des ersten Trainings nach zweiwöchiger Team-Quarantäne demonstrativ um.

Eine knappe Viertelstunde standen Spieler, Trainerteam, Betreuer und Oliver Kreuzer auf dem erholten Grün im Jugendstadion am Vormittag im Kreis beisammen. Der Sportchef hielt seine Ansprache ans Team verhältnismäßig kurz (Tenor: „Noch siebenmal den Hintern aufreißen, die Saison ist noch nicht fertig“), Chefcoach Christian Eichner war davor schon einiges losgeworden.

„Der Trainer hat uns gesagt, dass die zwei Wochen, in der wir nicht auf dem Platz waren, keine Ausrede sein dürfen. Wir haben schließlich auch trainiert, und Fußballspielen verlernt man ja nicht. Er erwartet, dass wir am Freitag wieder bei 100 Prozent da sind“, berichtete anschließend Philipp Hofmann, der Stürmer, der seine Bilanz von bislang zehn Saisontoren in den nun verbleibenden sieben Zweitliga-Spielen noch ausbauen möchte.