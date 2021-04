KSC-Profis im Autokorso zu Corona-Tests in die Freiheit

Die 14-tägige Isolation in den heimischen vier Wänden wird für die Fußballprofis des Karlsruher SC und ihr Trainerteam am Mittwoch enden. Eine letzte Hürde haben davor alle noch zu nehmen.

Die letzte geplante Verabredung mit Athletikcoach Florian Böckler zum Zoom-Training in häuslicher Quarantäne wird sich für die Spieler an diesem Dienstag zeitlich verschieben. Damit kann beim Karlsruher SC jeder Betroffene gut leben. Denn den Vormittag werden die Profis und ihr Trainerteam dazu nutzen, um mit der Erfüllung einer letzten Auflage ihren Auszug aus der Quarantäne vorzubereiten.

Wie schon ein erstes Mal am Sonntag werden die Betroffenen zu jeweils genau festgelegten Zeiten in ihren Autos auf dem Trainingsgelände zu Abstrichen vorfahren. Sollten auch die Laborauswertungen der zweiten PCR-Testreihe keine unerfreuliche Neuigkeit bringen, werden alle Profis nach Mitternacht aus der Quarantänepflicht entlassen sein und um 10 Uhr am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Ausnahmen sind Paul Löhr, der dritte Torwart, sowie Außenbahnspieler Xavier Amaechi. Beide waren zu Wochenbeginn in Quarantäne positiv auf Corona getestet worden und müssen eine weitere Woche ausharren.