Vorbereitung zur Vorbereitung

KSC-Profis schwitzen schon an: Wer kann am längsten und wer hat den stärksten Bums im Bein?

Offiziell kehren sie erst am Sonntag an ihren Arbeitsplatz zurück. Dann, um 10 Uhr, starten die Spieler des Karlsruher SC im Grenke-Stadion ihre Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Doch die Profis nehmen schon seit Mitte der Woche Pflichttermine in Karlsruhe wahr.