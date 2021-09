Vorfreude aufs Spiel gegen Kiel

KSC-Profi Bormuth zum Spiel mit Maske: „Das ist keine Raketenwissenschaft“

Abwehrspieler Robin Bormuth fühlt sich bereit: Am Samstag könnte er in die Startelf des Karlsruher SC zurückkehren. An die letzten Duelle mit Holstein Kiel hat er gute Erinnerungen.