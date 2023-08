DFB-Pokal: 1. Runde

Pokal-Aus in Saarbrücken: Die KSC-Mannschaft in der Einzelkritik

Pokal-Aus in Runde 1: Für den KSC setzte es in Saarbrücke eine 1:2-Niederlage. So bewertet die BNN-Sportredaktion die KSC-Profis.