KSC muss in der zweiten DFB-Pokal-Runde nach Sandhausen

Jetzt steht es fest: Der Karlsruher SC muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals in die unmittelbare Nachbarschaft reisen.

Dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ist bei der Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs kein Heimspiel zugefallen, doch muss er nicht weit reisen.

In der Runde der letzten 32 tritt die Mannschaft von Christian Eichner am 18. oder 19. Oktober beim SV Sandhausen. Diese Paarung zog am Sonntagabend der Paraschwimmer Josia Topf.

Die Auslosung, die im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vom DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf geleitet wurde, stand am Ende der Woche, in der sich erwartungsgemäß Cup-Verteidiger RB Leipzig (8:0 bei Teutonia Ottensen) und Rekord-Pokalsieger Bayern München (5:0 bei Viktoria Köln) als letzte Vertreter in die zweite Runde geschossen hatten. RB Leipzig tritt nun gegen den HSV an, die Bayern müssen zum FC Augsburg. Vorjahresfinalist SC Freiburg hat Heimrecht gegen den FC St. Pauli.

Sieg gegen Neustrelitz in der ersten Runde

Der KSC hatte sich in der ersten Runde mit 8:0 gegen den mecklenburgischen Oberligisten TSG Neustrelitz standesgemäß behauptet. Sein Zweitrundengegner, von Karlsruhes ehemaligen Aufstiegstrainer Alois Schwartz betreut, setzte sich in der Auftaktrunde bei den Amateuren vom BSV Rehden durch.

Überstehen die Karlsruher auch die zweite Runde, kassieren sie für die Teilnahme am Achtelfinale weitere 837.000 Euro aus dem Topf der TV-Prämien sowie 45 Prozent aus den Zuschauerreinnahmen.

Jetzt den KSC-Newsletter abonnieren Näher dran: Aktuelle Berichterstattung und exklusive Hintergrund-Infos zum KSC - das liefert die BNN-Sportredaktion im neuen kostenlosen Newsletter „Nur der KSC“ jede Woche direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt anmelden.

In der Saison 2021/2022 waren die Badener erst im Viertelfinale nach Elfmeterschießen am Hamburger SV gescheitert, bei dem sie am Samstagabend ihr Zweitliga-Spiel nach abermals starker Leistung mit 0:1 verloren hatten. Während der HSV dadurch auf den zweiten Tabellenplatz vorrückte, rangiert der KSC auf dem neunten Rang.

Der Pokal ist in dieser Spielzeit so lukrativ wie nie: Zu den 210.000 Euro, die jeder der Teilnehmer als Einnahme verbuchten durfte, kamen für den KSC als Zweitrundenteilnehmer schon 418.000 Euro als Prämie hinzu.