Drei Niederlagen zum Auftakt, dazu Zweifel an Fitness und Mentalität: Der SV Sandhausen steht schon früh in der Saison schwer unter Druck. Kapitän Jérome Gondorf will mit dem KSC genau diesen Umstand nutzen.

Badisches Duell am Samstag

Von Karlsruhe nach Sandhausen sind es nur rund 45 Kilometer. Im Vergleich zur zehnmal so weiten Strecke nach Lotte, wo sich der KSC am Montag im DFB-Pokal durchgesetzt hatte, ein Katzensprung. Was die Stimmungslage angeht, liegen zwischen den badischen Nachbarn zurzeit allerdings Welten.

Der Karlsruher SC geht nach drei Pflichtspielsiegen zum Auftakt mit großem Selbstvertrauen und ohne Personalsorgen in das Duell am Samstag (13.30 Uhr). Philip Heise, der in Lotte krankheitsbedingt gefehlt hatte, ist wieder eine Option und dürfte auf seinen angestammten Platz auf der linken Abwehrseite zurückkehren.

Im Wildpark tobt der Konkurrenzkampf und die Stimmung ist ob des punktemäßig optimalen Starts prächtig. Cheftrainer Christian Eichner sah sich dieser Tage eher dazu genötigt, ein wenig auf die Bremse zu treten und darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Ergebnisse mit Blick auf die Partie am Samstag nicht überbewertet werden sollten.