Gegen Dresden nochmal im Tor

KSC schenkt Heeger süßen Abschied – Neue Nummer zwei im Anflug

Der Abschied von seinem „Herzensverein“ fällt Niklas Heeger schwer. Immerhin darf der 22-Jährige am Sonntag ein weiteres Mal Werbung in eigener Sache betreiben. Derweil zeichnet sich ab, wie das Torwartteam des KSC in der kommenden Saison aussehen wird.