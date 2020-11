Durch das altehrwürdige Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße zog am Samstagnachmittag ein frostiger Wind, als ein insgesamt hitzig verlaufenes Zweitligaspiel sein verdientes Ende gefunden hatte. Unter normalen Umständen hätte dieses Duell der beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder über 20.000 Fußballfans angezogen. Anlässe, mitzugehen, hätten sie in ausreichender Zahl gehabt. Doch im tristen Braunschweiger Corona-Winter war`s auch nach Abpfiff ruhig und die Anteilnahme in der Arena geschäftsmäßig nüchtern.

Unüberhörbar war daher die Stimme von Christian Eichner, nachdem er auf dem Platz das KSC-Team im Kreis versammelt hatte. Sie drang hoch bis unter das Dach der Westtribüne. Der Trainer des Karlsruher SC verteilte Komplimente ans Kollektiv und warb für eine kurzweilige Rückreise. Das 3:1 (2:1) seiner Mannschaft bei den Niedersachsen hatte schließlich einen Trend bestätigt: Es geht voran. In der Tabelle bedeutete der zweite Auswärtssieg in Folge, der gleichzeitig der erste Folgesieg in Eichners Cheftrainer-Ära war, das vorläufige Vorrücken auf den achten Platz.