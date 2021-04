Nach Corona-Fall

KSC-Profis schwitzen in der Quarantäne zur Zoom-Time in ihren Wohnzimmern

Die Fußballprofis des Karlsruher SC haben sich in ihren heimischen vier Wänden zwischenzeitlich so gut es geht für ihre Quarantäne eingerichtet. Per Zoom wird trainiert und Rechtsverteidiger Marco Thiede freut sich auf einen ganz besonderen Fußball-Samstag.