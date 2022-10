KSC-Spieler Franke hat Stammzellen-Spende gut überstanden - Lob auch aus Darmstadt

Das Bild, das der Karlsruher SC am Donnerstag über seine sozialen Medien verbreitete, hatte in wenigen Stunden mehrere tausend Likes gesammelt. Es zeigt den in einem Krankenhausbett liegenden Marcel Franke während dessen Stammzellen-Spende.

Am Abend wusste KSC-Trainer Christian Eichner zu berichten, dass sein Spieler die Entnahme gut überstanden hatte. Wann der Innenverteidiger wieder ins Training zurückkehren und ob er am Mittwoch (18 Uhr) im Pokalspiel beim SV Sandhausen auflaufen wird, ist derzeit noch offen.

Franke wird nach Stammzellenspende gegen Darmstadt fehlen

Feststeht, dass Franke dem KSC am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98 definitiv fehlen wird. Die Entscheidung, für eine möglicherweise lebensrettende Stammzellen-Spende auf ein Spiel zu verzichten, rief auch beim nächsten Gegner der Karlsruher Respekt hervor.

„Ich weiß nicht, wie viele Hüte ich jetzt ziehen würde, wenn ich welche auf hätte. Das ist ein ganz großes Kino, was er da zeigt. Dementsprechend kann man da nur lobende Worte finden“, meinte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag.

Als Franke-Ersatz hat Eichner die Wahl zwischen Florian Ballas und Christoph Kobald. Möglicherweise muss der KSC-Coach seine Viererkette am Samstag auch an anderer Stelle umbauen.

Heise-Einsatz gegen Darmstadt fraglich

Linksverteidiger Philip Heise, der das Training am Mittwoch aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel abgebrochen hatte, fehlte bei der Einheit am Donnerstag. „Momentan kann ich keine Prognose abgeben“, erklärte Eichner zu der Personalie.

Als positionsgetreue Alternative stünde Kilian Jakob bereit. Im Spiel bei Arminia Bielefeld (2:1) am vergangenen Freitag hatte allerdings Rechtsverteidiger Marco Thiede seinen Kollegen Heise in der Schlussphase vertreten.