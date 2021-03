Am 23. Mai soll die laufende Zweitliga-Runde enden. Nun steht auch fest, wie der Fahrplan des Karlsruher SC bis zum Saisonfinale an jenem Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim aussieht. Die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage 29 bis 34 durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) sieht vor, dass der KSC an einem Dienstagabend beim Hamburger SV antritt. Anpfiff der Begegnung ist am 20. April um 18.30 Uhr.

Drei Tage zuvor, also an einem Samstag (13 Uhr), bestreiten die Karlsruher ihr Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue. Den Abschluss der Englischen Woche bildet die Partie beim aktuellen Schlusslicht Würzburger Kickers, die am Freitag, 23. April, um 18.30 Uhr vorgesehen ist.

Relegations-Termine am 26. und am 29. Mai

Letztmals an einem Samstag (13 Uhr) ist der KSC dann am 8. Mai gefordert, wenn das Duell beim Aufstiegsaspiranten Spvgg Greuther Fürth ansteht. Das letzte Heimspiel der Saison gegen Holstein Kiel am 16. Mai (15.30 Uhr) war ebenso im Vorfeld bereits terminiert gewesen wie die Partie in Heidenheim, da an den beiden letzten Spieltagen alle Begegnungen zeitgleich ausgetragen werden.

Sollte es den aktuell fünftplatzierten Karlsruhern im Endspurt noch gelingen, Rang drei zu erobern, müssten sie in der Relegation am Mittwoch, 26. Mai, um 18.30 Uhr beim 16. der Bundesliga zum Hinspiel antreten. Das Relegations-Rückspiel soll am Samstag, 29. Mai, um 18 Uhr über die Bühne gehen. In diesem hat der Zweitliga-Dritte Heimrecht.

Die KSC-Termine

- Samstag, 17. April, 13 Uhr: KSC - FC Erzgebirge Aue (29. Spieltag)

- Dienstag, 20. April, 18.30 Uhr: Hamburger SV - KSC (30. Spieltag)

- Freitag, 23. April, 18.30 Uhr: KSC - FC Würzburger Kickers (31. Spieltag)

- Samstag, 8. Mai, 13 Uhr: Spvgg Greuther Fürth - KSC (32. Spieltag)

- Sonntag, 16. Mai, 15.30 Uhr: KSC - Holstein Kiel (33. Spieltag)

- Sonntag, 23. Mai, 15.30 Uhr: 1. FC Heidenheim - KSC (34. Spieltag)