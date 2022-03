Vom Ergebnis her, war es schade, wenn ich das Pokal-Aus und die Liga-Niederlage in Hamburg zusammenfasse. Dennoch war es eine gute Woche. Wir haben beim 1:1 gegen Schalke eine starke Leistung gezeigt. Den HSV hatten wir uns dann schon zurechtgelegt. Da hatten wir viele gute Momente, nur haben wir die trotz der 2:0-Führung nicht genutzt. Wenn man nach 120 Minuten so ausscheidet wie wir am Mittwoch, ist das brutal und sehr, sehr enttäuschend. Es war nicht einfach für die Jungs. Am Donnerstag merkte man, wie niedergeschlagen sie waren, und wir mussten uns Gedanken machen, wie wir das vom Kräftehaushalt her hinkriegen sollten. Gegen St. Pauli waren wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht bereit für das Spiel. Das ist kein Vorwurf an die Mannschaft. Nach der Erfahrung vom Mittwoch kann das passieren, nur musst du halt schauen, dass du keine drei Dinger kassierst.