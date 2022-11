Nach 0:2 gegen Kaiserslautern

KSC-Sportchef Kreuzer gibt Trainer Eichner nicht nur für Pauli-Spiel eine Jobgarantie

Nach der Pleite in Kaiserslautern rutscht der KSC punktemäßig immer weiter in Richtung Abstiegszone. Von Krise will Oliver Kreuzer dennoch nicht sprechen. Und auch eine Trainerdebatte hält er für unsinnig.