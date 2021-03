KSC sucht gegen Braunschweig einen neuen Kapitän

Da der Kapitän an diesem Wochenende gesperrt zum Zuschauen gezwungen ist, müssen andere Akteure des KSC gegen Eintracht Braunschweig in die Führungsrolle schlüpfen und die Aufgaben von Jerôme Gondorf übernehmen.

Zum zweiten Mal in Folge treten die Zweitliga-Fußballer des Karlsruher SC im heimischen Wildparkstadion an. Gegen Eintracht Braunschweig sind die Badener dabei an diesem Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) einmal in der Favoritenrolle.

Einfach dürfte die Aufgabe allerdings nicht werden, immerhin kämpfen die Gäste als aktueller Tabellen-15. noch um dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

KSC-Cheftrainer Christian Eichner erklärte am Freitagnachmittag im Rahmen der Spieltagspressekonferenz: „Ich erwarte keinen fußballerischen Leckerbissen.“ Vielmehr könnte es am Sonntagnachmittag ein „klassischer Abnutzungskampf“ werden, wie es viele Spiele in der zweiten Liga seien. Braunschweig sei zudem eine „sehr kompakte Mannschaft, die auf Nadelstiche setzt“.

Gondorf-Ersatz bleibt ein Fragezeichen

Dazu müssen die auf Rang fünf stehenden Karlsruher am 25. Spieltag auf Kapitän Jerôme Gondorf verzichten. Dieser muss zum zweiten Mal in dieser Saison eine Gelbsperre absitzen. Als mögliche Kandidaten für die Startformation gelten Alexander Groiß und Lukas Fröde, aber auch eine Systemumstellung und der Einsatz eines zweiten Stürmers sind gegen Braunschweig möglich.

„Es ist eine Möglichkeit für den ein oder anderen, sich zu zeigen“, ist sich Eichner sicher, ohne ich allerdings genauer in die Karten schauen zu lassen. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen die Langzeitverletzten Dirk Carlson, Janis Hanek und Sebastian Jung.

Wichtiger als die Namen auf dem Platz ist es Eichner nach eigener Aussage aber ohnehin, welche Leistung die Mannschaft auf den Platz bringe. Er hofft erneut auf einen engagierten Auftritt, um das Heimspiel zu gewinnen und „die Position zu festigen“, die sich die Badener in der Tabelle erarbeitet haben. „Das ist viel schöner, als immer nur gegen den Abstieg zu kämpfen“, weiß der Ex-Profi.