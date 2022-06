KSC testet im Trainingslager gegen Werder Bremen

Der Karlsruher SC wird während seines Trainingslagers zu einem Testspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen antreten. Die Partie gegen den Zweitliga-Zweiten der vergangenen Saison ist für den 3. Juli, den Tag vor der Rückreise nach Deutschland, in Neukirchen am Großvenediger vorgesehen. Das bestätigte KSC-Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer am Donnerstag.

Den ersten Test während seines Aufenthalts in Österreich wird die ab dem 12. Juni wieder das Training aufnehmende Mannschaft von Christian Eichner am 30. Juni gegen Sepsi OSK bestreiten. Im Kader des rumänischen Erstligisten steht auch der ehemalige KSC-Profi Boubacar Fofana.

Damit ist der Vorbereitungsplan des KSC für die kommende Saison komplett. In den Tagen vor dem am 25. Juni beginnenden Trainingslager treten die Badener beim SV Niederbühl (15. Juni, 18.30 Uhr), beim SV Bühlertal (18. Juni, 15.30 Uhr), gegen den SV Wehen Wiesbaden (22. Juni, 14.30 Uhr) und gegen 1860 München (25. Juni, 14 Uhr, Heimstetten) an. Nach der Rückkehr folgt die Generalprobe für den eine Woche später folgenden Saisonstart gegen den 1. FC Saarbrücken (9. Juli, 14 Uhr).