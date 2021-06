KSC-Torlegende Rudolf Wimmer erinnert sich an das Training mit dem Fußballkaiser

5:1 gegen den MTV Ingolstadt. Über das Gegentor war KSC-Trainer Manfred Krafft in der Kabine nicht hinweg: „Wimmer, was haben Sie denn da gemacht?“, stocherte der Trainer am 5. Oktober 1978 in der frischen Wunde seines Kapitäns.

Nüchtern betrachtet hatte Rudi Wimmer einen Distanzschuss zum 1:1 zwischen seinen Händen hindurch rutschen lassen, worauf der Ball plump auf seinen Buckel geklatscht und von dort im Tor des Karlsruher SC gelandet war. „Ja, Trainer“, antwortete der Torwart keck, „die ganze Woche mit den dicken Dingern - heute ist der Ball halt kleiner, da habe ich mich verschätzt“.

„Die dicken Dinger“, wie Wimmer die schweren Medizinbälle nennt, flogen auf Wimmer für gewöhnlich im Trainingsalltag zu. Wimmer konnte dieser Routine nichts abgewinnen. Der Schlussmann war da schon 34, ein Evergreen. Seit 1969 stand er beim KSC zwischen den Pfosten. Eine Legende, die die Stellung hielt, in ihren verwaschenen und etwas zu langen Shorts aus der Sepp-Maier-Kollektion.